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Группа Silenzium сняла трогательный клип о пионерском галстуке

Сегодня, 13:00

В Новосибирске состоялась премьера свежего клипа известного коллектива Silenzium. Работа снята на денежные средства поклонников группы, а также обычных людей, ностальгирующих по теме СССР.

Клип являет собой трогательное видео и так называемый "кавер" на песню Евгения Крылатова "Прекрасное далеко". Это интересная история о ребятах-пионерах и октябрятах. По версии автора, действие проходит в далёком 1985 году. События, что происходят в данном видое-рассказе, не имеют отношения к одноимённому кинофильму, но намекают на возможные события того времени. Как стало известно, над клипом работали в Новосибирске в 72-й школе.

Специальную школьную форму с галстуками заказывали непосредственно в Москве, а общий бюджет сьёмок составил примерно 350 тысяч рублей. Что интересно, данный клип уже третий в списке группы на тему советских времён.


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