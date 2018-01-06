Сергей Пенкин выступил в Рязани и поблагодарил зрителей за поддержку

Вчера, 18:05

Сергей Пенкин вчера с успехом выступил в Рязани со своей знаменитой программой «Музыкальная терапия». После концерта певец на своей странице в социальной сети поблагодарил жителей города, которые пришли на его выступление.

В Рязани Пенкин выступает не в первый раз, поэтому здесь он имеет своего преданного зрителя, ценящего уникальный голос певца, который отмечен в Книге рекордов Гиннеса за уникальный диапазон в четыре октавы. Вот и на этот раз вокалист не разочаровал зрителей. Он был в ударе. В его исполнении мировые хиты известных исполнителей приобретают уникальное звучание, которое никто больше не может повторить.

Программа «Музыкальная терапия» это не только песни, но и целый спектакль с лихо закрученным сюжетом, переходящим в комическое шоу и гротеск. Каждая композиция Пенкина была воспринята рязанскими зрителями, как индивидуальное обращение и дружеский диалог. Жители Рязани засыпали артиста цветами. Благодарный певец не скрывал волнения, прощаясь со зрителями до следующей встречи.