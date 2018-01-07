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Популярная группа Hurts приедет с концертом в Иркутск 8 февраля

Сегодня, 03:30

Британский колектив Hurts 8 февраля выступит с концертом в Иркутске. Мероприятие состоится во Дворце спорта "Труд".

Концерт начнётся в 19:00. Цена билетов уже известна и составляет от 2 до 5 тысяч рублей. "Слушатели смогут в полной мере насладиться эмоциями концерта. Недаром название коллектива переводится словом "эмоция". Нет никаких сомнений в том, что музыка "Хуртсов" на сто процентов отвечает всем требованиям хорошей музыки. Это слышно на их альбомах в каждой части композиций. Их первые работы попали в список десяти лучших альбомов в Германии, Австрии, Финляндии и Польши", сообщает анонс мероприятия.

Участники группы Hurts говорят, что исполняют "эмоциональную электронщину".


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