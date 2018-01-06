Во Владикавказе уличный певец сразил жителей исполнением хита

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Во Владикавказе мужчина поразил жителей шикарным вокалом под окнами. В социальной сети обозреватели говорят, что он поет лучше всякого профессионального исполнителя.

В интернете появилось видео, на котором мужчина из Владикавказа исполняет песню белорусского ансамбля «Снег кружится». Видно, что певец находится под воздействием спиртного, но песню исполняет сокрушительно. Обозреватели приятно удивлены пением неизвестного таланта.

Они уверены, что, если такому таланту дать выход на большую сцену, он затмит своей популярностью всех звезд российского шоу-бизнеса. Некоторые даже не верят, что мужчина ранее не занимался вокалом на сцене, ведь он поет настолько красиво и грамотно, что сомнениям в этом нет никакого предела. За минимальное время в Сети видеосюжет с песней уличного исполнителя собрал тысячи симпатий.