Валерия Шатецкая не прошла в полуфинал "Новой звезды"

Вчера, 22:20

Участница конкурса «Новая звезда» Валерия Шатецкая не прошла в полуфинальный тур. Она представляла среди конкурсантов Мурманскую область, но стать победителем девушке не посчастливилось.

Валерия Шатецкая решилась на участие в конкурсе «Новая звезда» впервые в своей жизни. Для презентации она избрала песню популярной исполнительницы Нюши, но, вероятно, это был неудачный выбор. Исполнение музыкального хита не принесло ожидаемой победы. Валерия набрала всего 60 баллов.

Вердикт жюри не допустил Шатецкую в полуфинал. Сама Валерия не унывает, так как останавливаться на пути к славе не собирается. Хотя в свои будущие планы она никого не посвящала, видно невооруженным глазом, что конкурсантка продолжит подготовку к следующему соревнованию. Кроме того, Валерия представляла на состязании Мурманскую область впервые, но впереди ее ожидают большие горизонты.