Тимур Томаев вплотную приблизился к полуфиналу конкурса "Новая звезда"

Вчера, 20:16

На Всероссийском вокальном конкурсе "Новая Звезда" в полуфинал прошёл 21-летний житель Северной Осетии по имени Тимур Томаев. Он выступил с песней Карузо, набрав целых сто балов, что помогло ему пройти в следующий тур.

Певец получил образование при итальянском театре и академический статус. Василий Бархатов, один из судей конкурса, пророчит молодому исполнителю светлое будущее.

Что касается главного события, в финале будут участвовать 12 человек. Главный гала-концерт состоится летом в августе. Победитель определится при помощи смс-голосования на время прямой трансляции шоу.

Не обошлось и без поддержки в соцсетях: "Тимур, ты лучший! Ты очень талантлив и должен бороться за победу ради своего народа".