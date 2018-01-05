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Мединский объяснил, почему Oxxxymiron лучше Гнойного

Сегодня, 14:00

Министр культуры России Владимир Мединский ответил на несколько блиц-вопросов, касающихся его ощущений от прошедшего года, главных событий, которые произошли в его жизни и личных пристрастий. В частности, чиновник объяснил, почему Oxxxymiron для него лучше Гнойного.

Как оказалось, Мединскому больше нравится Oxxxymiron, потому что «у второго кличка противная». Главным для себя событием прошлого года министр считает рождение дочери. Из российских футбольных клубов больше предпочитает ЦСКА чем «Спартак», только без легионеров. Биткоины не имеет, так как прекрасно помнит эпоху Мавроди и МММ. «Евровидение» не смотрит.

Также выяснилось, что среди телеведущих Мединскому не нравится ни Дудь, ни Познер, он предпочитает программы с участием Владимира Соловьева. Министр культуры обозначил себя как «ведомственного патриота». Кроме того, без лишней скромности заявил, что в прошедшем году он и его министерство сделали много полезного и хорошего, так что выбрать что-то одно весьма затруднительно.


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