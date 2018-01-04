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Жительница Липецка борется за звание лучшего голоса России

Вчера, 19:25

Жительница Липецка Текла Баиндурашвили борется за звание лучшего голоса России на телевизионном проекте «Новая Звезда». Вокалистка уже исполнила свою конкурсную программу и теперь с замиранием сердца ждет итогов зрительского голосования.

Баиндурашвили хорошо известна в Липецке, как вокалистка, победившая в нескольких конкурсах, прославив тем самым свой город. У певицы уникальные данные, а именно голос меццо-сопрано в две с половиной октавы. Певица исполняет, как классические произведения, так и современные композиции из репертуара Beyonce, Rihanna и Lara Fabian. Текла училась вокалу при РАМ имени Гнесиных.

В конкурсе «Новая звезда» принимают участие певцы изо всех регионов Российской Федерации. Почетным гостем финального концерта по традиции станет министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу. Именно по его инициативе и непосредственном участии возник этот творческий телевизионный проект. За три года существования в конкурсе приняли участие множество исполнителей, которые впоследствии были признаны звездами.


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