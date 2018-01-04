Солист Rammstein Тилль Линдеманн отпраздновал 4 января 55-летие

Вчера, 17:54

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн отпраздновал свой юбилей. Музыканту исполнилось 55 лет 4 января.

Немец по своему происхождению, Тилль Линдеманн с юношеских лет не планировал состояться в будущем, как музыкант. Парень во всю прыть ринулся в спорт, занимался плаванием и стремился стать чемпионом. Но как показала практика, жизнь повернула в другую сторону, направив Линдеманна в актерское мастерство. Спортивная карьера Тилля была оборвана в связи с полученной травмой. С тех пор молодой парень начал реализовать свой талант в музыке.

Так как родным городом для него стал Лейпциг, с 1994 он организовал рок-коллектив с названием Rammstein. Первым напарником популярного рок-солиста стал Рихард Круспе. Официальная дата появления рок-ансамбля совпадает с 1994 годом. В настоящее время Rammstein довольно популярная группа среди фанатов тяжелого рока. 4 января Тилль Линдеманн отметил свой 55-летний юбилей. Певец достаточно успешен. Параллельно с музыкой, он стал и актером. На его счету несколько фильмов.