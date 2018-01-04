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Новосибирские танцовщицы исполнили сексуальный тверк под песню Beyonce

Сегодня, 14:44

Новосибирские танцовщицы исполнили сексуальный тверк под песню Beyonce. Видео появилось на хостинге YouTube 31 декабря 2017.

Танцевальная группа из Fraules dance team исполнила современный танец тверк под песню известной певицы Beyonce “Yonce”. Всего за 4 дня видеозапись собрала уже более 250 тысяч просмотров. Комментарии пользователи пишут самые разные. Кто-то восхищается пластикой и сексуальными телодвижениями девушек, другие настроены негативно. Более старшая аудитория считает twerk аморальным танцем, который никак не укладывается в голове, ведь девушки облачены в очень сексуальные наряды, едва прикрывающие все женские «прелести». Мужская же аудитория, как это ни странно, от молодых до не очень, с восторгом смотрят подобные танцы.

Постановщиком танца является Елена Яткина из Новосибирска. Интересно, что два года назад этот же коллектив также покорял интернет своими подобными танцами.


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