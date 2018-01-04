Норвежский музыкант сыграет на инструментах изо льда в Кировске

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В Кировске 4 января сыграет музыкант из Норвегии Терье Исунгсет. Весь его инструмент сделан изо льда.

В сообщении указано, что выступление начнётся в 17:00 по местному времени на площади, что возле Дворца Культуры. Интересно, что 3 года назад Исунгсет уже был в России. Тогда он давал сольный концерт в Мурманске.

Примечательным в его творчестве является инструмент, который полностью сделан изо льда. По словам самого артиста, именно лёд делает звучание его музыки особенной. Он считает, что во время игры, звучание исходит будто от самой природы, что является очень завораживающим.