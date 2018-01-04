VistaNews.ru


Норвежский музыкант сыграет на инструментах изо льда в Кировске

Сегодня, 14:09

В Кировске 4 января сыграет музыкант из Норвегии Терье Исунгсет. Весь его инструмент сделан изо льда.

В сообщении указано, что выступление начнётся в 17:00 по местному времени на площади, что возле Дворца Культуры. Интересно, что 3 года назад Исунгсет уже был в России. Тогда он давал сольный концерт в Мурманске.

Примечательным в его творчестве является инструмент, который полностью сделан изо льда. По словам самого артиста, именно лёд делает звучание его музыки особенной. Он считает, что во время игры, звучание исходит будто от самой природы, что является очень завораживающим.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.