Глава Роскомнадзора рассказал об отношении к рэп-баттлам

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Глава Роскомнадзора сообщил о том, как он относится к проводимым рэп-баттлам. Об этом Александр Жаров поведал во время общения со СМИ.

Жаров отметил, что к данному шоу-направлению он относится с достаточным интересом. Чиновник сказал, что между людьми происходит извечная борьба за то, чтобы захватить первенство.

Рэп-баттлы он считает новым проявлением данного явления. В особенности Жарову импонирует, что при этом применяется стихотворная форма. Он полагает, что сочинение стихов на ходу является непростым делом.

Единственное, из-за чего глава Роскомнадзора при этом расстраивается, так это по причине применения ненормативной лексики.