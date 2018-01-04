«Моя Мишель» выступит в Казани в Горкинско-Ометьевском лесу

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Группа «Моя Мишель» проведет выступление в Горкинско-Ометьевском лесу в Казани. Оно будет организовано в рамках программы «Зима в парках».

В новогодние праздники власти стараются создать необычную сказку для детей и взрослых. Так, в Казани была организована целая программа, которая получила название «Зима в парках» в Горкинско-Ометьевском лесу. В рамках данной программы проводились различные выступления, конкурсы, гуляния.

5 января в 18:00 в Горкинско-Ометьевском лесу состоится концерт группы «Моя Мишель». Организаторы мероприятия сообщают, что в программе будут DJ-сеты, конкурсы с призами, а также поклонники кавер-группы Doratti смогут послушать выступление исполнителей. По имеющейся информации, хедлайнером вечера станет популярная группа «Моя Мишель».

Напомним, что существует группа с 2009 года. Все музыканты «Моей Мишели» родом из Благовещенска. В своем творчестве музыканты придерживаются рок стиля и синти-попа, известно, что многие песни исполнители пишут сами – «Ты мне нравишься», «Дура» и другие.

Организаторы мероприятия сообщают, что вход на концерт будет бесплатным, все желающие смогут насладиться музыкой и поднять праздничное настроение.