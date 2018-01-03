Джастин Тимберлейк презентует первый за 5 лет альбом 2 февраля

Вчера, 23:47

В феврале выйдет новый альбом популярного Джастина Тимберлейка. Этот сборник станет первым подарком поклонникам после пятилетнего перерыва.

Джастин Тимберлейк сообщил в социальной сети своим поклонникам о грандиозном сюрпризе, который будет представлен уже 2 февраля для оценки. Певец возобновил свою музыкальную карьеру и готов предоставить новый свой сборник хитов под названием Man of the Woods. Название нового альбома идентично одной из песен, которая выйдет в прослушивание уже в эту пятницу, 5 января.

По словам самого Джастина, он предоставил сборник после пятилетнего антракта. Последний раз его новые песни были зафиксированы в 2013 году. Все эти годы музыкант плотно занимался актерским мастерством и искал себя в кинематографии. Но после такого антракта певец снова решился вернуться на большую сцену. Тимберлейк сказал, что на создание нового сборника его вдохновила супруга и дети, а также все родные ему люди.