Концерт Александра Розенбаума в Чите отменили

Вчера, 20:52

В Чите по неизвестным причинам отменили сольный концерт певца Александра Розенбаума, который планировалось провести в конце марта текущего года.

Представитель организации «Сибкасса» уведомил, что поклонники не смогут попасть на выступление любимого исполнителя, которое запланировано на 29 марта 2018 года в концертном зале города ОДОРА и должно было начаться в 19.00. Концертная программа включала исполнение артистом своих как старых, хорошо известных всем песен, так и новых композиций. Поклонники активно раскупали билеты, которые можно было приобрести как в кассах города, так и на интернет-сайте.

Однако сторона решила отменить концерт по причинам, которые никак не зависят от организаторов мероприятия. Приобретенные билеты можно сдать любым наиболее удобным способом.