В полуфинал «Новой Звезды» вошла смолянка Елизавета Михайлова

Вчера, 20:28

В полуфинал конкурса «Новая Звезда» вошла смолянка Елизавета Михайлова. Мероприятие проводится при активной поддержке Минобороны России, и принять в нем участие могут исполнители изо всех регионов страны.

Смоленскую область на «Новой Звезде» представила Елизавета Михайлова, которая с успехом смогла попасть в полуфинал. Она является выпускницей СФ МЭИ, освоив профессию инженера. Помимо этого, девушка сейчас числится студенткой Смоленского педагогического колледжа, где учится музыкальному искусству эстрады. Елизавета поет в кавер-группе и очень любит путешествовать. Певица стала победителем Международных и Всероссийских вокальных конкурсов.

«Новая Звезда» проводится при поддержке Минобороны Российской Федерации. Мероприятие позволяет талантливым начинающим певцам показать себя, а судят их знаменитые специалисты.