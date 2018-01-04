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Эминем, Бейонсе и The Weeknd возглавят Coachella в 2018 году

Сегодня, 00:45

В 2018 году хедлайнерами знаменитого Coachella станут Эминем, Бейонсе и The Weeknd. 19-й по счету музыкальный фестиваль пройдет в апреле месяце в Индио, штат Калифорния.

Организаторы Coachella сообщают, что в 2018 году фестиваль пройдет в калифорнийском городке Индио в период с 13 по 15 и 20 по 22 апреля. В списке хедлайнеров числятся Эминем, Бейонсе и The Weeknd, а среди лайнапа известные King Krule, Tyler, The Man, the Creator, Portugal и alt-J. Ожидается, что культурное мероприятие посетят много людей, которые останутся довольны концертом.

В Coachella рассказали, что рэпер Эминем и певица Бейонсе выступят в разные дни фестиваля, однако фанаты надеются, что им посчастливится услышать совместную песню исполнителей под названием Walk on Water. Этот трек Эминем внес в свой новый альбом и уже ознакомил с ним публику на церемонии MTV EMA.


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