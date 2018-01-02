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Петр Порошенко поделился своим плейлистом

Вчера, 17:40

Глава Украины Петр Порошенко разместил на личной странице в Twitter плейлист из 7 своих любимых песен за прошедший год, прокомментировав, что Украинская музыка за 2017 год значительно продвинулась вперед, было записано большое количество интересных и современных песен.

По его словам, этот год показал, что жители страны желают слушать песни на своем национальном языке. В список выбранных президентом композиций попали: песня певца Riffmaster "Тихо Прийшов, тихо Пiшов", записанная украинской музыкальной группой The Hardkiss "Журавлi" ,"Вiтчизна"Pianoбoy, "Vsesvit" Onuka, песня "Монах" от группы Дахабраха, "Марш новоi армиi" Воплей Видоплясова, и в заключение песня "Перечекати" певицы Тина Кароль.

Стоит отметить, что среди данных композиций оказалась песня автора Олеся Бабиля «Марш новой армии», при создании которой за основу был взят марш украинской организации, которая была запрещена на территории Российской Федерации.


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