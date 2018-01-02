VistaNews.ru


Serebro в новом составе презентовали первый клип на песню «Новый год»

Сегодня, 14:49

Знаменитая группа Serebro в новом составе первого января презентовала первый клип на песню «Новый год». Об этом певицы сообщили своим поклонникам в социальной сети Instagram.

«Лапуси, с новым годом! Кто проснулся? Болит голова? Если да то у нас есть лекарство. Смотрите, наслаждайте, угорайте», таким комментарием новый состав Serebro презентовал клип на композицию «Новый год», который уже доступен для пользователей на видеохостинге Ютуб. Новой участницей популярного коллектива стала прекрасная Татьяна Моргунова, заменившая Полину Фаворскую. Кандидатура была определена посредствам голосования.

В новом клипе талантливые девушки зажигают в коротких нарядах. Ролик снимали в оранжерее, где растут самые разные пальмовые растения. Звезды привыкли поражать публику своими клипами, а новая песня уже набрала более 167 тысяч просмотров.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.