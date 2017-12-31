Тимофей Копылов покинул шоу «Голос» с серебром

Сегодня, 07:15

Подводя результаты этого года, Первый канал показал своим зрителям финальные выступления на шоу «Голос». В этот раз состав проекта стирал все международные границы. В финале соревновались владимирец Тимофей Копылов, который занял второе место, среди таких сильных конкурентов, как Ян Гэ (китаянка), Ладислав Бубнар (Чехия) и Селим Алахяров (Махачкала).

Тимофей - солист группы «Рекорд оркестр» и протеже Леонида Агутина. Вместе они исполнили композицию "Время последних романтиков". В сольном исполнении прозвучала песня группы AC/DC "Highway to hell". Третий номер ознаменовался присутствием Брендона Стоуна, их дуэт озвучил песню Александра Розенбаума "Вечерняя застольная". Всего каждый исполнитель обязан был приготовить по три номера.

По подсчетам зрительских голосов, разрыв между Тимофеем и его основным конкурентом Селимом Алахяровым составил порядка 30%. За первое место Алахяров получил статуэтку, ключи от автомобиля Ford Focus и 1 млн рублей.