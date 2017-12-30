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В Белграде открыли мемориальную доску лидеру группы Motorhead

Сегодня, 10:42

В Белграде почтили память лидера группы Motorhead Лемми Килмистера мемориальной доской на постаменте. Таким образом, сербы отметили событие более чем 50-летней давности, когда Килмистер стал первым западным рокером, давшим концерты в социалистической Югославии.

Установка мемориальной доски рок-музыканту, можно отчасти назвать и политической акции. В далеких 60-х Лемми удостоился личного приема руководителя Югославии Иосипа Броз Тито. Сербия сейчас является, пожалуй, единственной страной, жалеющей о расчленении Югославии. Килмистер навсегда сохранил теплые отношения к этому славянскому народу и уже в 2000х годах со своей группой Motorhead дважды посетил суверенную Сербию.

Два года назад Килмистер скончался от онкологического заболевания. Музыканту было 70 лет. На мемориальной доске размещен портрет легенды мирового рока, а также даты рождения и смерти. Перед памятником поставлены две бутылки виски. Это был любимый напиток Лемми, в котором он понимал толк. Ранее, палеонтологи в честь Килмистера назвали огромного доисторического крокодила.


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