Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров

Вчера, 23:50

В прямом эфире шестого сезона шоу "Голос" на Первом канале Дмитрий Нагиев назвал имя победителя всего сезона. Им стал дагестанец Селим Алахяров.

В напряженной битве финалистов подопечный Александра Градского Селим Алахяров победил Тимофея Копылова и стал "лучшим голосом страны". В зрительском голосовании Алахяров получил 67,3%. Победителю вручили наградную статуэтку и приз - миллион рублей. Со сцены Алахяров поблагодарил наставников и ведущего Дмитрия Нагиева. В итоге все участники шоу "Голос" вышли на сцену, чтобы спеть композицию группы Abba Happy New Year.