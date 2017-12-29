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Победителем шестого сезона шоу "Голос" стал Селим Алахяров

Вчера, 23:50

В прямом эфире шестого сезона шоу "Голос" на Первом канале Дмитрий Нагиев назвал имя победителя всего сезона. Им стал дагестанец Селим Алахяров.

В напряженной битве финалистов подопечный Александра Градского Селим Алахяров победил Тимофея Копылова и стал "лучшим голосом страны". В зрительском голосовании Алахяров получил 67,3%. Победителю вручили наградную статуэтку и приз - миллион рублей. Со сцены Алахяров поблагодарил наставников и ведущего Дмитрия Нагиева. В итоге все участники шоу "Голос" вышли на сцену, чтобы спеть композицию группы Abba Happy New Year.


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