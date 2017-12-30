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В Ульяновске выступит участник проекта «Голос» Игорь Манаширов

Сегодня, 05:15

В Ульяновске меломаны с нетерпением ожидают 5 января, когда в город приедет обладатель уникального голоса, прославившийся в одноименном телевизионном проекте Игорь Манаширов. Певец исполнит вариации произведений Эндрю Ллойда Уэббера.

В город на Волге 53-летний исполнитель приедет впервые, но, судя по информации отдела реализации билетов Ленинского мемориала, где состоится концерт, Манаширов очень популярен среди местных любителей классического и джазового вокала. На сегодня непроданных билетов осталось немного. Певец будет выступать в сопровождении оркестра Ульяновской филармонии «Держава».

На концерте зрители услышат композиции Уэббера, которого заслуженно называют «королем мюзикла». Манаширов также исполнит знаменитые хиты великого Фрэнка Синатры и Тома Джонса. Скорее всего, ровесники певца в зрительном зале поностальгируют под неповторимую «Лайлу». Цена билетов на программу «Звездный экспресс» вполне приемлемая, от 300 до 500 рублей.


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