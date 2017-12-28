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Группа «Ленинград» всё-таки выступит в Омске

Сегодня, 11:28

Группа «Ленинград» всё-таки выступит в Омске. Такое заявление на своем официальном аккаунте в Facebook сделал Владимир Компанейщиков, занимающий должность вице-губернатора области.

Из его сообщения следует, что жители Омска всё-таки смогут посетить концерт «Ленинграда» во главе со Шнуровым. Мероприятие запланировано на лето 2018 года. Выступление будет проходить в «Арене – Омск». В свою очередь политик заявил, что лично будет присутствовать на таком мероприятии. Он также выразил свою уверенность в том, что желающих послушать «Ленинград» будет огромное количество, а все билеты будут раскуплены в считанные часы, несмотря на то, что арена вмещает в себя 10 тысяч человек. Компанейщиков выразил благодарность ХК «Авангард», который помог решить проблему с площадкой для выступления, а также ряд других организационных моментов.

Напомним, что ранее в Омске случился инцидент. Горожане проголосовали за Шнурова и «Ленинград», а к ним на День города приехала Надежда Бабкина, что возмутило местных жителей.


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