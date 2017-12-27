Гнойный и ST устроили рэп-баттл об итогах 2017 года

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Широко популярные российские рэп-исполнители Гнойный и ST устроили пародию на Versus Battle, записав композицию об итогах уходящего года.

Заказчиком предновогоднего рэп-баттла Гнойного и ST выступила компания «Яндекс». Исполнители записали композицию на основе самых популярных запросов в поисковой строке одноименного браузера. В песне упоминаются такие события, как начало сольной карьеры телеведущей Ольги Бузовой, реновационная программа по сносу ветхого жилья в Москве, тема участия российских спортсменов на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, демотиваторы про чевапчичи и прочие популярные события.

В качестве помощника Гнойного и ST выступил голосовой помощник «Яндекса» Алиса.