В «Союзмультфильме» выразили соболезнования в связи с кончиной Шаинского

Вчера, 20:00

В киностудии «Союзмультфильм» выразили соболезнования в связи со смертью культового композитора Владимира Шаинского.

В сообщении говорится, что «Союзмультфильм» соболезнует всем, кто любил Шаинского, а это, как уверены в компании, все те, кто хоть один раз в жизни слышал песни композитора. Его смерть является большой потерей.

Творчество и работа Шаинского связана со студией напрямую. Он является автором музыкальны композиций для ряда мультфильмов, таких как «38 попугаев», «Чебурашка», «Бобры идут по следу», «Однажды утром» и так далее. Его песни знакомы далеко не одному поколению детей и уже взрослых людей.

Известный композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни в ночь с 24 на 25 декабря.