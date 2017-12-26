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Юрий Антонов покинул сцену из-за «серьёзного удара судьбы»

Вчера, 19:48

Знаменитый композитор и певец Юрий Антонов на публике никогда не разговаривал о своей личной жизни и проблемах в ней. Недавно, заглянув в гости на программу Бориса Корчевникова, 72-летний Антонов рассказал, что отказаться от концертов и покинуть сцену ему пришлось после «удара судьбы» - болезни, которая привела к тому, что музыкант частично оглох на правое ухо.

Юрий Антонов выступал на большой сцене около 50-ти лет. Фанаты о его личной жизни никогда ничего не знали, поэтому постоянно придумывали разные романы музыканту, к примеру в Аллой Пугачёвой. Музыкант был женат три раза, является отцом для двоих детей, но публично обсуждать вопросы о его семье он не желает.

Юрий Антонов покинул сцену, отказывается выступать, и посвятил всё своё время здоровью. Ранее ходили слухи, что певец перенёс тяжёлый инфаркт. Однако сам он заявил, что у него были проблемы с вестибулярным аппаратом. Болезнь осложнилась, и в результате 72-летний музыкант частично оглох на правое ухо.

Но композитор не унывает, и относится ко всему с пониманием. В беседе с Корчевниковым он заявил, что перенёс «удар судьбы», а в таком солидном возрасте старые травмы о себе уже напоминают.


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