СМИ узнали причину распада рэп-коллектива «Грибы»

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Широко популярный украинский рэп-коллектив «Грибы» распался из-за нового проекта Юрия Бардаша, являющегося главным идейным вдохновителем и одним из вокалистов группы.

В сентябре текущего года в украинский шоу-бизнес ворвался женский проект «Бамбинтон». Клип на его премьерную композицию «Зая» собрал более 9 миллионов просмотров на YouTube и тысячи восторженных комментариев. Продюсером данного проекта стал идейный вдохновитель рэп-коллетива «Грибы» Юрий Бардаш. Один из солистов популярной молодежной группы полностью сосредоточился на раскрутке «Бамбинтона», спровоцировав распад «Грибов». По словам Бардаша, «забить» на свой первый успешный проект его подтолкнули остальные участники коллектива, потерявшие интерес к раскрутке «Грибов».

За свое недолгое существование украинская рэп-группа успела обзавестись многочисленной армией поклонников как у себя на родине, так и в России. Хит «Таед лед» собрал огромное количество музыкальных наград, став песней года по версии Российской национальной музыкальной премии, не считая попаданий на лидерские позиции в различных рейтингах, к примеру, в iTunes. С декабря прошлого года «Грибы» перестали давать концерты.