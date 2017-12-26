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"Ленинград" впервые выступит в Кузбассе в 2018 году

Сегодня, 00:30

В апреле 2018 года коллектив "Ленинград" впервые выступит перед поклонниками Кузбасса, что находится в Кемеровской области.

Концерт пройдет на горнолыжном курорте Шерегеш Таштагольского района. Дата выступления назначена на 14 апреля, в 19:00. Об этом стало известно на официальном сайте коллектива. Однако о стоимости билетов пока ничего неизвестно.
А 23 мая в Кузбассе ожидается концерт победителя "Евровидения-2008" и популярного поп-исполнителя Димы Билана. Такая информация известна благодаря сайту, на котором продаются билеты. Их средняя стоимость от 1200 до 1500 рублей. Известно, что выступление состоится в спорткомплексе "Арена".
Также в следующем году жителей Кемеровской области порадуют своими разнообразными жанрами выступления поп-певица Елена Темникова, рэпер Jan Khalib, рок-коллективы "КняZz" и "Эпидемия".


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