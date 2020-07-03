Фильм Данилы Козловского заинтересовал кинопрокат США и Европы

Вчера, 14:16

В России драма «Чернобыль: Бездна» выйдет на экраны 22 октября 2020 года.

фото: wikimedia

Зарубежные дистрибьютеры США и Европы увидели трейлер фильма Козловского и заинтересовались. Права трансляции начали покупать заранее. Российский зритель увидит картину в октябре.

Компания Capelight Pictures купила права на показ фильма в Северной Америке и в Европе. Сразу заинтересовались и в MPI Media Group релизом ленты в США. Картину Козловского о Чернобыле представил онлайн кинорынок Канн, затем виртуальный ресурс контента РФ. Права после этого закупили японские, израильские, южнокорейские, испанские и прибалтийские компании.

Продюсер ленты Вадим Верещагин сообщил, лента Козловского будет продвигаться на платформах Американского кинорынка и кинорынка в Торонто. Продюсер Александр Роднянский полагает, на Западе вырос интерес к истории. Хамза Али, возглавляющий MPI Media Group, сообщил, что он рад принести для американцев хороший фильм о Чернобыле.

Кинокритик Давид Шнейдеров сказал, что считает Козловского отчаянным парнем, который рискнул после телесериала НВО создать собственную версию трагедии Чернобыля.

Западная киноиндустрия находится в кризисе. Российский кинематограф способен предложить нечто новое. Фильм Данилы Козловского ещё до премьеры пошёл в раскрутку.