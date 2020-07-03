Фильм Гарика Сукачёва об Алтае покажет Первый канал

Вчера, 10:40

Долгожданный показ двухсерийной ленты, снятой музыкантом во время путешествия, произойдёт 6–7 июля в 23-25.

фото: wikimedia

Фильм об Алтае «То что во мне» транслирует Первый канал. Музыкант написал в своем аккаунте в Facebook сообщил, что рад событию.

Выход ленты посвятили знаменательной дате. Русскому географическому обществу исполняется 175 лет. Музыкант сообщал, что во время путешествия по Алтаю собирал малоизвестные факты о регионе. Гарик напомнил, что в Великую Отечественную Монголия поддерживала Союз поставками одежды (знаменитые полушубки) и продовольствия. Транспортировка шла по древнему Чуйскому тракту. Ему посвящена песня, которую Шукшин использовал в ленте «Живёт такой парень».

Музыкант считает этот тракт — особое место сосредоточения силы. Коренные народы в этих местах верят в духов. В итоге путешествия, Гарик оказался на границе с Монголией. Сукачёв наведался и в Сростки — место нахождения дома-музея Шукшина. Там Гарик повстречался с женщиной, которая знала знаменитого земляка с детства. Женщина снималась в «Печках-лавочках». Музыкант презентовал фильм на Шукшинских чтениях в Бийске в 2018.

Ленту смогут посмотреть на Первом те, кто интересуются творчеством Шукшина и историей региона.