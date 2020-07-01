Децл напомнит о себе фанатам в сериале «Погнали» на СТС

Вчера, 17:02

Премьеру комедии можно посмотреть уже 6 июля.

фото: .wikimedia

Децл появится после своего ухода из жизни в сериал «Погнали» на СТС. Роль музыканта — небольшая, но заметная.

«Погнали» повествует о путешествии семьи на автомобиле по маршруту Россия-Беларусь. Съёмка эпизодов, в которых участвовал Децл, была 1,5 года назад, до гибели репера. Сюжет с музыкантом рассказыввет о его взаимоотношениях с евушкой Дашей, которая думает, что Децл — её отец. Однако, правда оказывается иной.

Децл во время съёмок сериала сообщил, что был готов к главной роли и имел ряд предложений для развития сюжета. Помимо того, рэпер сказал, готов стать режиссёром ленты. Кино, с его слов, этап развития артиста.

Кирилл родился в Москве в 1983 году. Родители отправили сына обучаться в Швейцарию. Толмацкий младший вернулся в Россию и дебютировал в качестве рэпера. В середине 2000-х он ушёл в андеграунд с прогрессивной и экспериментальной музыкой. Последний альбом исполнителя назывался «Кто там у руля?». Фолловеры разобрали его на цитаты.

Актер ушёл из жизни рано, но почитатели его таланта могут еще раз посмотреть на кумира и насладиться его творчеством в сериале «Погнали» на СТС.