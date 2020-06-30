Поклонники Деппа не оценили Марго Робби в новых «Пиратах Карибского моря»

Вчера, 12:03

Disney объявил намерение обновить проект и поменять «лицо и пол» главного героя.

фото: wikimedia

Поклонники Деппа, которым в «Пиратах Карибского моря» полюбился Джек Воробей, не оценили появление во франшизе Марго Робби. Фанаты призывают студию вернуть артиста и угрожают объявить бойкот.

Издание The Holliwood Reporter обнародовало информацию, в следующей серии «Пиратов» главная роль — у Марго Робби. Актёрский состав новой серии фильма не раскрыт.

Несмотря на это, почитатели Джека Воробья считают, что Деппу не нашли места в новой части франшизы. В Twitter один из почитателей артиста пишет, что не возражает против Марго, но вместе с Джонни, который сделал ленту популярной. Пост набрал 13,7 тысяч лайков. Комментарии к посту гласят, что фолловеры Деппа не станут смотреть новых «Пиратов», если в них не найдётся места их любимому киногерою. Петиция с требованием вернуть Воробья в проект набрала 200 тыс. подписей.

Компания Disney в 2018 году отказалась сотрудничать с Джонни Деппом. Причина — затянувшаяся тяжба с экс-женой Эмбер Херд и обвинения в домашнем насилии. Студия сообщила, даст проекту новую жизнь без Джека Воробья.

Пять серий «Пиратов Карибского моря» собрали 4,5 млрд долларов, что сделало франшизу одной из самых кассовых. В то же время, пятая часть оказалась самой невостребованной (795 млн долларов в прокате).

Disney до сих пор не раскрывает, появится ли Депп в шестой части вместе с Марго Робби, и насколько существенной станет его роль.