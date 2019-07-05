В сети появились первые тизеры грядущего сериала «Дракула»

Сегодня, 15:14

Телекомпания BBC и стриминговый сервис Netflix представили фанатам первые кадры запланированной адаптации легендарного персонажа, Дракулы. Шерлок Марк Гэтис и Стивен Моффат работают над созданием сериала из трёх частей по одноименному роману.

На первой фотографии можно увидеть стильно одетого Класа Банга в образе Дракулы в домашней обстановке, а на второй — его ужасающую и жуткую натуру: глаза забрызганы кровью после нападения.

Несмотря на то, что шоу все еще находится на стадии производства, в сети постепенно начинают появляться детали о воплощении этого легендарного образа.

Впервые созданный Брэмом Стокером в 1897 году, Дракула стал выдающимся вампиром и литературной иконой, получив множество киноадаптаций и даже видеоигр.

Съемки для сериала в настоящее время проходят в Оравском замке, Словакия, и в студии Брей в Лондоне. Сериал будет состоять из трех частей и выйдет в эфир на Netflix и BBC в 2020 году.