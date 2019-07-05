Бекмамбетов и Безруков выступят на фестивале интернет-сериалов

Сегодня, 13:57

Уже во второй раз в этом году состоится уникальный российский фестиваль интернет-сериалов Realist Web Fest. Если в прошлый раз было подано 150 заявок на участие, то на следующее событие записались около 1300 человек.

На основном этапе конкурса будут соревноваться 33 кинопроекта: 10 интернет-сериалов от России и 23 из США и стран Европы. В участники специальной программы «Конкурс первых сериалов» попали 6 сериалов от России и 4 проекта из США, Германии и Италии.

Российские конкурсанты представят следующие проекты: «1968. Digital» Тимура Бекмамбетова, Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна; драматическая комедия «В постели»; карельский вариант «Черного зеркала» на тему последствий технологического прогресса; драма о жизненном пути актера «Типа кино» с участием Сергея Безрукова и много других.

Организатор Антон Калинкин подытожил изменения с момента проведения прошлого фестиваля:

«В этот раз поступило в несколько раз больше заявок от российских киноделов. Радует то, что растет не только количество интернет-сериалов, но также и их качество. Российское интернет-кино становится все более конкурентоспособным. Участие иностранных режиссеров только закрепляет нашу позицию в мировом веб-сегменте».

Победитель Realist Web Fest будет определен международным жюри, в которое войдут призеры прошлого фестиваля и российские киноделы.

Фестиваль состоится в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа.