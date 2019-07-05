Рами Малек сыграет главного антагониста в новом фильме бондианы

Сегодня, 11:50

Звезда фильма «Богемская рапсодия» согласился сыграть злодея в грядущей 25-м кинокартине про легендарного секретного агента Джеймса Бонда. Оскароносный актер сказал, что такое решение он принял не сразу.

Рами Малек обсудил свои требования с режиссером Кэри Фукунага, сказав ему, что он не будет играть роль, если персонаж окажется религиозным фундаменталистом.

«Это отличный персонаж, и я в большем восторге, — сказал Малек. — Но это была важная деталь, которую необходимо было обсудить с Кэри. Я сказал, что мы не можем отождествлять его с каким-либо террористическим актом, отражающим идеологию или религию. Мне было бы неприятно отыгрывать такую роль».

Оказалось, что это вовсе не тот злодей, которого представлял режиссер, и Малек согласился на роль. Он говорит, что персонаж Рами будет «совсем другим террористом».

Несмотря на то, что сценарий показался актеру «чрезвычайно продуманным», он чувствует «большую ответственность» за репутацию всей истории серии Джеймса Бонда.

Дата выхода кинокартины пока что неизвестна.