Юная темнокожая актриса – новая Русалочка

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Длительные поиски привели студию к решению взять на роль Холли Бэйли – 19-летнюю дебютантку. Именно она воплотит образ Ариэль в кинематографическом ремейке диснеевской сказки.

До этого момента, на роль в новой «Русалочки» рассматривали Зендею – 22-летнюю американскую актрису, известную своим участием в двух частях «Человека-паука». Теперь же, студия Disney вместе с Робом Маршаллом, который режиссирует ремейк классического мультфильма, пришла к окончательному решению и утвердили на роль Холли Бэйли. Бэйли известна лишь как R&B-исполнительница, выступающая в дуэте Chloe x Halle вместе со своей сестрой.

Студия изначально рассматривала 19-летнюю певицу в качестве главного претендента, сообщив об обладании Бэйли всеми необходимыми качествами. Disney не изменяет своей генеральной линии и продолжает производить игровые ремейки легендарных мультфильмов. Теперь, после «Дамбо», «Алладина» и «Короля льва», которого совсем недавно подвергли критике за чрезмерное участие афроамериканских актеров, настало время сфокусироваться на «Русалочке» 1989 года. В картине также примет участие Джейкоб Тремблей.