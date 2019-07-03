В самом крупнейшем городе России покажут советские фильмы в необычных дворах столичных домов

Вчера, 20:58

Скоро начнется третий сезон передвижного кинотеатра «Кино глазами инженера», все желающие могут смотреть фильмы абсолютно бесплатно.

Кинопрограмма начнется с 13 июля, и продолжиться до 7 сентября. Показы фильмом пройдут в самых необычных дворах Москвы времен Советских Социалистических Республик. Также горожанам удастся бесплатно прослушать лекции об особенностях жилой архитектуры Столицы. Кинозалами послужат знаковые сооружения. Помещения, рядом с которыми будут демонстрировать фильм, построены в те же года, когда происходят действия в фильме. Телезрители смогут окунуться в ту эпоху, о которой идет речь в киноленте. Фильмы, снятые на 35-миллиметровую кинопленку, будут показывать на винтажном кинопроекторе. Первый показ фильма состоится 13 июля 2019 года в микрорайоне Дангауэровка. Телезрителя просмотрят фильм грузинского кинорежиссера «Моя бабушка» выпущенный в 1929 году. 27 июля 2019 года можно будет посетить район Курьяново и просмотреть фильм «Верные друзья» 1954 года. Киноплощадку для просмотра кинофильма обустроят на территории центрального парка.

Данный кинофестиваль - это цикл из пяти показов фильма в неожиданных местах – на крышах, на заводах и во дворах. Благодаря такому проекту люди узнают много познавательно и интересного. Поймут, как стиль жилых зданий может отразиться на повседневной жизни.