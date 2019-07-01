Новому «Робокопу» – старый костюм. Будущий фильм вернется к истокам

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Студия Metro-Goldwyn-Mayer вовсю работает над «Возвращением Робокопа» – фильмом, продолжающим оригинальную картину 1987 года, снятую Полом Верховеном. Современный Робокоп появится в оригинальном костюме, в котором герой Питера Уэллера вершил правосудие.

Об этом написал режиссер в своем Твиттере. «Костюм Робокопа будет на один миллион процентов оригинальный» – так заявил Бломкамп, порадовав фанатов олдскульного зрелища. Сценарист «Возвращения Робокопа» Эдвард Нормайер работал над классическим боевиком Верховена и зимой прошлого года заявил, что фильм Бломкампа станет прямым продолжением «Робота-полицейского» образца 1987 года, проигнорировав все последующие продолжения. В Голливуде популярны такие решения, когда речь заходит о целых киносериалах. Создатели обещали вернуть дух классики и показать старый преступный Детройт.

В 2014 году выходил перезапуск «Робокопа» Жозе Падильи, который собрал недостаточно внушительную кассу, был прохладно принят критикой и, в конечном итоге, заморожен как возможный плацдарм для киносериала.