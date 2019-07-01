«Мстители» в погоне за «Аватаром». Битва за кассовые рекорды

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Детище Энтони и Джона Руссо стремится покорить рубежи, которые на данный момент доступны лишь «Аватару» - по всему миру проект Кэмерона собрал 2,788 млрд. долларов. Для повторения рекорда, «Мстителей» выпустили в повторный прокат и финал супергеройского эпика отстает лишь на 27 млн. долларов.

«Мстители: Финал» вышли на экраны в середине апреля текущего года и на cегодняшний день собрали 2,761 млрд. долларов. Это самый кассовый проект во вселенной Marvel, обошедший результаты предыдущих частей киносериала, а на состояние мая, фильму удалось преодолеть «Титаник» того же Кэмерона, став вторым фильмом в рейтинге самых кассовых картин в истории. Любопытно, что до выхода «Аватара» в 2009 году рекордсменом был «Титаник» того же режиссера с имеющимся 2,187 млрд. долларов. Джеймсу Кэмерону пришлось обойти самого себя. Этому поспособствовал, в том числе, повторный прокат: повторные релизы «Аватара» принесли в копилку 33 млн. долларов.

«Мстители» идут по пятам и пользуются аналогичной коммерческой стратегией. Совсем недавно стартовал повторный релиз блокбастера Marvel и за этот короткий отрезок времени фильм уже собрал 8,5 млн. долларов. Удастся ли братьям Руссо наконец повергнуть кассовую гегемонию Кэмерона – пока вопрос открытый.