Идеальный летний блокбастер. Критики восторженно отзываются о новом «Человеке-пауке»

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Уникальный культурный вояж героя в Европу – этого не было ни в одной картине о супергерое. Подобная новизна предрекает фильму теплый прием и хороший старт в мировом прокате.



«Человек-паук: Вдали от дома» – это уже второй фильм о супергерое в новой вселенной, запущенной компанией Marvel Studios. В 2015 году удалось заключить соглашение между Marvel Studios и Sony c целью вернуть права на персонажа Человека-паука, чтобы внедрить его в сюжетную линейку «Мстителей» – Выпуск сольного фильма с Томом Холландом в главной роли обвенчался успехом: фильм собрал более 800 миллионов в мировом прокате, получил 92% рейтинга на агрегаторе, а также был признан одним из лучших, наиболее красочных воплощений Человека-паука на экране.

Его сиквел продолжил традицию, так как зарубежная пресса наградила «Вдали от дома» высоким рейтингом. Критики восторженно отзываются о новом «Человеке-пауке», отмечая его залихватский дух, соответствие понятию «идеальный летний блокбастер». Стоит также обратить внимание на новаторство картины – впервые за пять самостоятельных фильмов о Человеке-пауке, герой отправляется за пределы Нью-Йорка. Большая часть действия происходит среди культурных ценностей Европы, а не в развалинах американских городов, лабораториях и Бруклинском мосту. Это поистине смелое решение не могло не сказаться на восприятии картины аудиторией. Создатели сосредоточились на легком, ничем не обремененном формате подросткового приключения, что и сделало его первоклассным летним фильмом.

Убедиться в этом российский зритель сможет уже с 4 июля.