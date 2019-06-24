Зачем?! Сёстры Вачовски будут снимать новую «Матрицу»

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Возможно, создателям легендарной трилогии стоило бы сделать что-то принципиально новое, а не тратить свои время и силы на ремейк.

В СМИ распространилась информация о новой «Матрице», в частности, стало известно, что съёмками фильма, скорее всего, займутся легендарные сестры Вачовски, создавшие всю франшизу. Но зачем легендарные режиссёры возьмутся за ремейк? Возможно, дело в технологиях, которые за 20 лет (первая часть трилогии «Матрица» вышла на экраны в 1999 году) серьёзно продвинулись вперёд. Поэтому Вачовски, вероятно, смогут воплотить в жизнь что-то такое, что хотелось показать ещё в те годы, но не получилось.

Кроме того, всё более очевидным становится тренд к ремейкам, поскольку с каждым годом их количество увеличивается. Вот здесь и кроется самая большая опасность для сестёр, потому что все переснятые картины являются заложниками своих первых версий. И если ремейк выглядит слабее оригинала, то шквала критики не избежать. При этом превзойти предыдущую трилогию «Матрицы» будет очень сложно, ибо задана очень высокая планка. Может, стоило потратить свои силы на что-то новое? Но, как бы то ни было, за фильм взялись настоящие профессионалы, которые знают формулу создания шедевров. Возможно, наши опасения напрасны, и мы увидим очередной классный фильм от Вачовски.