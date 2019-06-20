Жадность «Marvel» не знает границ? «Мстители» вновь выйдут в прокат

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Боссы студии, по всему видимому, стремятся заработать больше денег на фанатах франшизы.

Стало известно, что картина «Мстители:Финал» скоро вернётся на большие экраны, об этом рассказал глава «Marvel» Кевин Файги. Но с какой целью и без того самый коммерчески успешный проект студии вновь будет показан в кинотеатрах? Складывается мнение, что жадность боссов «Marvel» не знает границ. Однако здесь не всё так просто.

Во-первых, на экраны выйдет не простая версия фильма, а расширенная, которая, по словам Файги, включит в себя вырезанную сцену после титров, а также несколько «фишек». Выходит, как минимум люди увидят на экране что-то новое, а не только то, что уже было показано.

Во-вторых, в «Marvel» стремятся установить новый мировой рекорд по кассовым сборам. Для этого нужно превзойти «Аватар», который пока опережает последнюю часть «Мстителей» на 45 млн долларов. Здесь играют роль не столько деньги, сколько возможность войти в историю. Поэтому создателей «Финала» вполне можно понять.

Остаётся непонятным момент с показами кинокартины в России, поскольку никто из официальных представителей «Marvel» об этом не говорил. С другой стороны, есть подтверждённый повторный показ «Мстителей» в Курске в следующие выходные. Поэтому есть вероятность, что россияне всё-таки смогут оценить дополненную версию последней части культовой франшизы о супергероях.