Спойлер от РКН: Роскомнадзор может заблокировать сайты с 8 сезоном «Игры Престолов»

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Роскомнадзор мог «слить» информацию о 9 сезоне «Игры престолов», за что может попасть не только под суд от американских продюсеров, но и под кибер-атаки разгневанных фанатов.

Новый сезон самого ожидаемого и популярного сериала «Игра престолов» начал свой выход в середине апреля 2019 года, но у РКН плохие новости для фанатов мира «семи королевств».

По данным Роскомнадзора, 49% всех сайтов, на которых есть доступ как к бесплатному, так и к платному просмотру очередной серии, оказываются фишиногвыми, то есть созданные заведомо для похищения средств пользователя и его личной информации. В этом самом предупреждении и появился спойлер от РКН, который взбунтовал интернет-сообщество. Однако дела у фанатов сериала куда хуже, чем незаконный «анонс» следующего сезона.

Из-за того, что определить заранее, какой сайт поддельный, а какой нет, невозможно, Роскомнадзор может попытаться заблокировать все сайты, предоставляющие просмотры очередной серии, оставив лишь несколько «официальных» имеющих партнерское соглашение с HBO, где за просмотр нужно вкладывать «копеечку».

Более того, западные ресурсы, к которым относятся и большинство сайтов, предоставляющих просмотры, могут попросту не загрузиться, поскольку за последнее время участились серьезные затяжные сбои с интернет-соединением из-за «профилактических работ» РКН, которые играют роль некого «тест-драйва».

Российские сайты-партнеры по большей части работают на сети мобильных операторов, таких как Мегафон и МТС, которые также подвергаются «ударам» со стороны РКН. Это значит, что многие россияне останутся без своего любимого сериала, хотя осенью 2019 года все россияне могут остаться без интернета вовсе.

Роскомнадзор уже начал «выкашивать» нежелательный контент, опираясь на жалобы в Генпрокуратуру. Помимо двух ярославских сайтов, «попавших под раздачу», абсолютно незаконно был заблокирован и данный сайт vistanews.ru, без каких-либо предупреждений.

По догадкам некоторых экспертов, причиной могла стать крупная взятка Роскомнадзору.