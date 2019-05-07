Король Ночи вернется за наследником? Фанатская теория о «сыне» главного Ходока «Игры престолов»

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«Игра престолов» может не завершиться восьмым сезоном, посчитали фанаты, так как у Короля Ночи имеется наследник.

Многие задавали вопросом: «Зачем же Король Ночи ждал столько времени, чтобы начать наступление на людей?». Фанаты выдвинули теорию о том, что предводитель ходоков направился за своим наследником. Этим наследником может быть сын Джилли, в которую влюбился Сэм и спас от смерти, забрав с собой на «ледяную стену».

Идея основывается на том, что, когда Джилли жила у Крастера со своими сестрами, они все приносили своих сыновей в жертву «богам», которыми били белые ходоки. Крастер сам упоминал, что у него уже было 99 сыновей, а одна из его дочерей была беременна 100-м. Джон Сноу обнаружил, что мальчиков отдают белым ходокам, которые при помощи особого ритуала превращали младенцев в себе подобных.

После того, как Сэм спас Джилли с ее новорожденным сыном за ним последовал один из мертвяков, который пытался забрать ребенка, для завершения ритуала, однако Сэм смог отбиться, а после того, как ходоки не получили желаемого – пошли войной на людей.

Если рассматривать сцену встречи Сэма и ходоков в ранних сезона, то можно понять, что они умышленно не трогали его, но ради чего?

Например, первая встреча проходила за стеной в метель, когда Сэм отстал от своих «ворон», он столкнулся с голубоглазым мертвяком лицом к лицу, но тот его не тронул. Многие решили, что ходоки знали предназначении мужчины - защитить ребенка в доме Крастера, когда на того напали служители ночного дозора. Только после этого ходоки следовали за Сэмом и Джилли, чтобы забрать дитя, но не смогли.

Возможный наследник находится прямо под носом у всех, однако никто даже не может подумать, что подрастающий ребенок может нести угрозу. Важная деталь, мальчик родился голубоглазым, как и мертвяки.

Именно исходя из этих моментов, фанаты решили, что сезон продлиться, а Король Ночи может вернуться благодаря своему избранному наследнику.