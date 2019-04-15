«Фонд кино» снова в пролёте: «Братство» Лунгина может провалиться в прокате

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Неоднозначный фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет на экраны в мае этого года. На ленту ополчились в правительстве, её защищает дочь генерала ветерана Афганской войны и ненавидят блогеры.

Предпоказ фильма состоялся по просьбе сенатора Игоря Морозова, бывшего сотрудника Службы внешней разведки. На показе присутствовали ветераны Афганской войны, которые, по словам Морозова, были оскорблены лентой: «Этот фильм — просто сборник тяжких и особо тяжких военных преступлений», - приводит слова участников обсуждения сайт watisgood.ru.

Хоть первоначальная дата премьеры была назначена на 9 мая, по инициативе Морозова первый показ фильма перенесли с Дня Победы на другую дату мая, пока не известную.

Лунгин же в свою очередь ответил участникам боевых событий так: «И вы снова и снова говорите все, старые люди, честно смотрите своими генеральскими глазами мне в глаза и говорите: «Мы?! Пили на войне?! Мы? Когда?! Да разве я рюмку ко рту поднес? Да разве мы взяли кинжал с собой душманский?!» Понимаете, вы уже старые люди. И я старый, мне 70 лет в этом году. Хватит хотеть, чтобы вас хвалили! Хватит хотеть, чтобы вас облизывали».

Согласно отзывам критиков, в ленте действительно много неоднозначных сцен, выставляющих советских солдат в самом неприглядном свете. Возможно, они были вставлены режиссёром, чтобы показать зрителю все стороны войны, однако судя по отзывам они лишь отвлекают от главной идеи фильма - «непарадного» героизма.

Впрочем, в защиту режиссёра выступила дочь идейного вдохновителя картины, покойного генерала Ковалёва, экс-начальника ФСБ. По её словам, Лунгин передал всё, о чём хотел рассказать её отец: «Талант режиссера Павла Лунгина помог донести все то, что отец хотел сказать, в яркой художественной форме, максимально приближенной к реальности. <...> Фильм Лунгина показывает, что братство — это не пафосные слова, не хождение строем, не совместное застолье, а связь на всю жизнь, выраженная словами «своих не бросаем». Письмо она прислала издательству «Новой газеты».

Сложно сказать, какие из этих противоречивых отзывов ближе к реальности. Возможно, Лунгин снял картину, которая после премьеры вызовет множество споров в медийном пространстве. Правда, в таком случае вряд ли она соберёт хорошие сборы, а значит деньги «Фонда кино», то есть фактически деньги налогоплательщиков, снова оказались потрачены впустую.