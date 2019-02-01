Жестокость Натальи Фатеевой не имеет границ: Актриса заставила дочь отказаться от своего малыша

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Советская актриса в свои 84 года ведет затворнический образ жизни и не желает общаться со своими детьми и внуками. Пересмотреть свою жизненную позицию актрису не заставил и большой грех, совершенный в отношении своей дочери.

Одна из первых красавиц советского кино – Наталья Фатеева, которую звали русской Лиз Тейлор, прожила довольно бурную жизнь, но вот места в ней детям не оказалось. Звезда с радостью делилась рассказами о своих пяти мужьях, но взаимоотношения с детьми всегда были довольно жестким и для большинства матерей просто не приемлемым. В свои 84 года звезда отстранилась от них и не хочет налаживать отношения, а внуки совсем не умиляют бабушку.

Завесу данной тайны приоткрыли друзья Фатеевой, которые рассказали – она всегда мечтала только о карьере и кино успехе, а появление детей в своей жизни она вовсе не планировала. Решившись на такой шаг по настоянию мужа Владимира Басова, актриса родила сына Владимира, который после развода родителей отправился жить в интернат. Третий муж Фатеевой – космонавт Борис Егоров, также хотел детей и в семье родилась девочка Наташа. В последствии малышка также не видела мать и росла под опекой бабушки. Друзья уверены, что ненависть знаменитости к детям базируется на неудавшейся личной жизни и том, что она изначально не хотела их рожать.

Внуки также не смягчили сердце актрисы, а дочь, которая забеременела в 16-летнем возрасте, вообще взбесила звезду, которая предприняла все меры для того, что бы девушка отказалась от сына. Вырастили парня родители его отца, а Фатеева так и не захотела его увидеть. Сына же, решившего обзавестись наследником, Фатеева и вовсе выгнала из дома с молодой женой.

В одном из интервью Владимир Басов, сын Фатеевой, заявил, что для матери сейчас роднее бездомные кошки, а не собственные дети и внуки. Им она готова уделить все свое время и не жалеет средств, в то время как дети, позвонив ей, могут нарваться на шквал неприятных слов.

И в правду говорят, что за красивой внешностью часто скрывается дьявол.