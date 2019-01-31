Обвинённый в педофилии режисёр «Богемской рапсодии» получит многомилионное вознаграждение

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Как стало известно, режиссёр фильма «Богемская рапсодия» Брайан Сингер всё-таки получит около 40 миллионов долларов за фильм, несмотря на то, что он был уволен за несколько недель до окончания съёмок.

Увольнения кинематографа произошло из-за того, что он перестал появляться на съёмках картины. Такое поведение он объяснил тем, что сильно заболела его мать.

«Богемская рапсодия», премьера которой состоялась в октябре прошлого года, в прокате собрала около 817 миллионов долларов. Она также претендует на «Оскар» в нескольких номинациях. Эксперты уверены, что по правилам контракта Брайан, несмотря на то, что был уволен, должен получить крупную сумму в качестве компенсации.

Напомним, недавно стало известно, что Сингера обвинили в педофилии. На него не раз подавали иски, но адвокаты режиссёра заявили, что ни разу суд не был проигран и вина доказана не была.

Последний скандал произошёл в 2018 году и есть предположения, что именно из-за него Сингер был уволен с должности режиссёра фильма. Хотя в компании 20th Century Fox официальной версией выдвинули конфликт с исполнителем главной роли.