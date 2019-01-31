Загадочный рок семьи Пороховщиковых: Семью мог погубить зловещий дом

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Его называли русским «Марлоном Брандо» из-за аристократической внешности, которая привлекала к себе женщин. Его любовь с супругой Ириной стала причиной зависти для окружающих и привела к роковой гибели семьи.

Семья Пороховщиковых принадлежала к дворянскому роду, который был известен в России. В роду были ученые, архитекторы, изобретатели, но Александр Пороховщиков выбрал актерскую стезю и не ошибся – его карьера складывалась блистательно. Основные же страсти всегда кипели в личной жизни знаменитости, которая напоминала триллер.

Многие друзья и коллеги были уверены, что все неприятности в жизни Пороховщикова и членов его семьи происходят именно из-за дома, в котором он живет. Известно, что «родовое гнездо» семьи находилось в Староконюшенном переулке Москвы и было построено его прадедом в 1871 году. После распада СССР актер твердо решил вернуть себе особняк и был просто одержим данной идеей, ведь его мать и бабушка страдали из-за того, что жили в изгнании.

Известно, что содействие в возвращении дома в руки законного владельца оказал Святослав Федоров и актер подписал договор аренды на 49 лет. Здание находилось в довольно плачевном состоянии и Пороховщиков все заработанные средства вкладывал в ремонт 12 комнат площадью 400 квадратных метров. Актер очень гордился тем, что ему удалось осуществить, а вот друзья семьи восторгов не разделяли, ведь с его появлением в жизни звезды стала происходить какая-то чертовщина, но актер не верил в это.

Пороховщиков рассказывал, что многие в его роду имели магические способности, бабушка знаменитости призналась как-то, что многие представители их рода обладали даром предвидения и магическими способностями. Так, актер не смог простить своего друга за кражу и проклял, после чего тот стал инвалидом, а его семья погибла.

Известно, что перед тем как Пороховщиков попал в больницу, он серьезно поскандалил с женой Ириной, обзывая ее последними словами и желая всего недоброго. И действительно – женщина не выдержала наложенного на нее проклятия и умерла. Актера разбил инсульт и он так и не узнал о трагической судьбе супруги.

Экстрасенсы, к которым обратились друзья семьи, чтобы пролить свет на страшное происшествие, пришли к выводу, что в подвальных помещениях дома происходили ужасные вещи — в сталинское время там могли расстреливать так называемых врагов народа. По другой версии, задолго до постройки дома на этом месте стояла виселица. Наследнице актера - племяннице Наталье, посоветовали избавиться от злополучного особняка, дабы не накликать беду на себя.