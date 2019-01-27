Фонд Кино подал многомиллионный иск на создателя «Смешариков»

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Общая сумма иска к ООО «Смешарики» составляет 82 млн руб. В московском арбитражном суде иск зарегистрирован в декабре прошлого года.

Фонд Кино утверждает, что Илья Попов брал на создание мультфильма в 2014 году сумму 30 млн рублей с условием, что вернет ее, если мультфильм окупится в прокате. Полнометражная лента окупилась в прокате, но деньги возвращены не были.

В иске фигурирует также сумма в 50 млн руб., также являющаяся предварительной оплатой в соответствии с договором от 2016 года. Общая сумма с учетом процентов составляет 82 млн руб.

Телеграм-канал «Mash» сообщает, что в Тверской суд Москвы также подан иск Фонда Кино в лице его председателя Леонида Верещагина (являющегося также генеральным директором «Студии Три Тэ» Никиты Михалкова) лично на Илью Попова.

«Смешарики» - самый успешный проект российской анимации. Создатели его утверждают, что это – мультфильм для зрителей всех возрастов.

ООО «Смешарики» было зарегистрировано в марте 2003 года, учредителями его стали Илья Попов (52% уставного капитала), Анатолий Прохоров (24%) и Салават Шайхинуров (24%). В том же 2003 году вышел первый эпизод сериала «Скамейка». Производство было организовано на базе созданной в марте 2003 года студии компьютерной анимации «Петербург».